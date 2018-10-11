Две попутки не поделили улицу Комсомольскую в Орле

11 Окт. 11:28 2018-10-11T11:28:10+03:00

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 10 октября, на улице Комсомольской в Орле столкнулись два автомобиля. Они двигались попутно.

23-летний водитель «Ваз 2105» ехал в направлении улицы Кромской. В районе дома № 287 по улице Комсомольской он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Вольво-S60».

- После аварии водитель автомобиля «Ваз» обращался в травм-пункт больницы Семашко. Он был отпущен амбулаторно, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.