11 Окт. 11:18 2018-10-11T11:18:38+03:00

Более 250 миллионов рублей орловский бюджет выделил на покупку жилья для детей-сирот Фото: Архив "КП"

Удалось приобрести уже 186 квартир как на первичном, так и на вторичном рынках

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Более 257 миллионов рублей орловский бюджет выделил на покупку жилья для детей-сирот. На эти деньги уже удалось приобрести 186 квартир как на первичном, так и на вторичном рынках. До конца года запланирована покупка еще 35-ти.

Как сообщает портал Правительства Орловской области, в следующем году сумма поступлений из бюджета в рамках реализации госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» будет увеличена и доведена до текущего уровня. Кроме того, в 2019 году из федерального бюджета на приобретение жилых помещений для сирот Орловской области поступит субсидия в размере около 34,4 миллионов рублей.

Напомним, сегодня в очереди на получение жилья в Орловской области стоит 1334 сироты.