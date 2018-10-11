В орловском православном центре Вятский Посад отметят Покров

11 Окт. 11:15 2018-10-11T11:15:15+03:00

Вход для всех желающих будет свободным

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В воскресенье, 14 октября, большой праздник отметят в Духовно-православном центре Вятский Посад. Он будет посвящен Покрову.

Так, по программе, в 8:30 начнется божественная литургия в храме Сретения Господня. В 11 утра с концертом выступит народный коллектив казачьей песни «Белая рыбица».

Кроме того, на протяжении всего праздника на территории Вятского Посада будет работать ярмарка. Все гости смогут приобрести мед этого года, изделия мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Праздничным угощением для всех станут свежая выпечка и вкусные блины.

Также на территории в этот день все желающие смогут посетить мастер-классы. Их проведут преподаватели школы искусств и ремесел.