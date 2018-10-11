Водитель без прав стал виновником ДТП в орловской глубинке

11 Окт. 11:03 2018-10-11T11:03:34+03:00

Его машина столкнулась со встречной

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Около полудня 10 октября в районе села Баранчик Должанского района произошло ДТП. Его виновником стал 40-летний водитель «Ваз-2106», который управлял автомобилем без прав.

- При встречном разъезде мужчина не обеспечил безопасный боковой интервал, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 38-летнего водителя, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ваз-2106» были доставлены в Должанскую ЦРБ. Им назначили амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.