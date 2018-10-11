До 20 ноября в Орле заделают швы на Герценском мосту
Готовится постановление об ограничении дорожного движения на время ремонта
До 20 ноября в Орле заделают швы на Герценском мостуФото: Архив "КП"
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В Орле заключили муниципальный контракт по ремонту Герценского моста. Им займется компания «ОрелДорМост». В срок до 20 ноября подрядчик устранит разрушения асфальта на всех деформационных швах.
Как сообщает пресс-служба мэрии, уже сейчас специалисты управления городского хозяйства и транспорта готовят постановление об ограничении дорожного движения на участках моста на время ремонта.
Глава администрации Орла, Александр Муромский, подчеркнул, что ремонт швов нужно выполнить в кратчайшие сроки. Это нормализует движение транспорта по мосту.