11 Окт. 11:00 2018-10-11T11:00:34+03:00

До 20 ноября в Орле заделают швы на Герценском мосту Фото: Архив "КП"

Готовится постановление об ограничении дорожного движения на время ремонта

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В Орле заключили муниципальный контракт по ремонту Герценского моста. Им займется компания «ОрелДорМост». В срок до 20 ноября подрядчик устранит разрушения асфальта на всех деформационных швах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уже сейчас специалисты управления городского хозяйства и транспорта готовят постановление об ограничении дорожного движения на участках моста на время ремонта.

Глава администрации Орла, Александр Муромский, подчеркнул, что ремонт швов нужно выполнить в кратчайшие сроки. Это нормализует движение транспорта по мосту.