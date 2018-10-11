Под Орлом водитель опрокинулся на иномарке и оставил место ДТП

11 Окт. 10:46 2018-10-11T10:46:49+03:00

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Вчера утром, 10 октября, в деревне Паньков Новодеревеньковского района Орловской области опрокинулась иномарка. 37-летний водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением. Машина перевернулась. После ДТП водитель иномарки с места аварии скрылся.

- В последствии два пассажира легковушки получили травмы. Один из них, 56-летний мужчина, скончался после прибытия в Новодеревеньковскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.