В Орле ищут очевидцев трагического ДТП с троллейбусом

11 Окт. 10:42 2018-10-11T10:42:49+03:00

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В Орле просят откликнуться свидетелей ДТП с троллейбусом, в котором погибли несколько человек. Региональный СК просит оказать содействие следствию.

Горожанам и гостям города Орла, которые находились в момент происшествия, случившегося 9 октября на остановке «Дворец спорта», в троллейбусе ЗИУ-682В с бортовым номером 093 и в маршрутке «ПАЗ» госномер М 097 РР 57рус, а также другим свидетелям ДТП нужно обратиться к следователям.

Обратиться в следственный отдел можно по телефонам 8 (4862) 59 19 92, 8 920 815 65 55 (дежурный СУ) или по адресу: г. Орел, улица Комсомольская, д. 231, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, после жуткой аварии с троллейбусом СК возбудил уголовное дело, расследованием которого занимается в настоящее время.