2018-10-11T10:25:01+03:00
Общество

Орловцы могут пожаловаться на коллекторов судебным приставам

Обращение можно направить по телефону или электронной почте
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловцы могут пожаловаться на противоправные действия коллекторов в службу судебных приставов. Обращение можно направить по электронной почте или по телефону.

Стоит отметить, что взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только включенные в государственный реестр организации, ознакомиться с ним можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

- Законодательно предусмотрен порядок и степень воздействия на граждан, имеющих непогашенную задолженность. Так, кредиторы могут звонить должникам не чаще раза в сутки, не более двух раз в неделю с 8 утра до 22 часов вечера. Личные визиты допустимы, но не чаще одного раза в неделю, - рассказали «КП» в пресс-службе УФФСП по Орловской области.

Сообщить о незаконных действиях можно по телефону 8 (4862) 72-62-60 или на электронный адрес: mail@r57.fssprus.ru

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