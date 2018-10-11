Орловские чиновники взяли под свой контроль затянувшееся строительство дома № 46 по улице Бурова

11 Окт. 10:17 2018-10-11T10:17:59+03:00

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Орловские власти взяли под свой контроль затянувшееся строительство дома № 46 по улице Бурова. Об этом сообщает портал Правительства Орловской области.

На еженедельном совещании представители компании-застройщика сообщили дольщикам квартир о выполненных за предыдущий срок работах. Так, рабочие уже проложили водопроводные трубы горячего и холодного водоснабжения, канализационные трубы, установили ливневку. До шестого этажа залили полы в квартирах и местах общего пользования.

В ближайшее время будет подготовлена смета на электромонтажные работы. Продолжится работа по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос о покупке и монтаже котельной с участием средств собственников квартир. Тогда дом начнут отапливать.