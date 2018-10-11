Орловчан приглашают в поход в усадьбу Хитрово

11 Окт. 10:13 2018-10-11T10:13:13+03:00

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В эту субботу, 13 октября, любители осенней романтики соберутся в поход-экскурсию в усадьбу Хитрово. Это дом известного геоботаника Владимира Хитрово, который расположен в селе Муратово Знаменского района. Здесь же расположен и исторический памятник природы - «Муратовская ботаническая база».

Участники экскурсии встретятся на орловском автовокзале в 7:30 у кассы на перроне. Старт путешествия начнется с поездки на автобусе «Орел-Моховица». По прибытии путешественники посетят мемориал павшим воинам, а потом пройдут по полям. В Орел они вернутся вечером на одном из автобусов знаменского направления.

Организаторы обещают, что если после посещения усадьбы в запасе останется время, то маршрут будет дополнен загадкой Крестовоздвиженской церкви села Густоварь, которая была взорвана на щебень в 1970-е годы, но до сих пор на многих картах обозначается ее местоположение, и посещением Зенитно-ракетного комплекса.

Всего пешая экскурсия составит порядка 16 километров. Обувь и одежда должны быть удобными и по погоде. Снеки каждый запасает на себя в зависимости от своих вкусовых предпочтений. На привале будет организован традиционный общий стол. Билеты на автобус лучше взять заранее.