2018-10-11T10:13:13+03:00
Общество

Орловчан приглашают в поход в усадьбу Хитрово

Экскурсия состоится в эту субботу, 13 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: группа "Походная романтика" соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Походная романтика" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

В эту субботу, 13 октября, любители осенней романтики соберутся в поход-экскурсию в усадьбу Хитрово. Это дом известного геоботаника Владимира Хитрово, который расположен в селе Муратово Знаменского района. Здесь же расположен и исторический памятник природы - «Муратовская ботаническая база».

Участники экскурсии встретятся на орловском автовокзале в 7:30 у кассы на перроне. Старт путешествия начнется с поездки на автобусе «Орел-Моховица». По прибытии путешественники посетят мемориал павшим воинам, а потом пройдут по полям. В Орел они вернутся вечером на одном из автобусов знаменского направления.

Организаторы обещают, что если после посещения усадьбы в запасе останется время, то маршрут будет дополнен загадкой Крестовоздвиженской церкви села Густоварь, которая была взорвана на щебень в 1970-е годы, но до сих пор на многих картах обозначается ее местоположение, и посещением Зенитно-ракетного комплекса.

Всего пешая экскурсия составит порядка 16 километров. Обувь и одежда должны быть удобными и по погоде. Снеки каждый запасает на себя в зависимости от своих вкусовых предпочтений. На привале будет организован традиционный общий стол. Билеты на автобус лучше взять заранее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Орлом столкнулись два автомобиля
С 11 октября в Орле ограничат движение на Герценском мосту
Орловский конный двор «Вязки» отпразднует свой день рождения 14 октября
На орловской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с «Газелью»
Сегодня в Орле появились новые дубовые аллеи
Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, не будут заключать под стражу
За два года существования проекта «Генеральная уборка» с интерактивной карты ОНФ исчезло 100 свалок
На орловской трассе автоледи на «Вазе» перевернулась в кювет
Под Орлом водитель на легковушке влетел в «Камаз»
Яблочный флешмоб для орловчан готовит театр «Свободное пространство»
В Орловской глубинке местный житель обчистил магазин
Юные орловцы могут проверить свою финансовую грамотность в олимпиаде
В Орле столкнулись четыре автомобиля
В Мценске мотоциклист врезался в легковушку
Орловцам предлагают самостоятельно убрать незаконно построенные металлические гаражи
Орловцев ждут солнечные и в меру теплые выходные
В орловском краеведческом музее откроется экспозиция с подлинными документами и наградами 17-го гусарского Черниговского полка
Орловец ждал, когда уснет его приятель, чтобы похитить машину
Как орловцы переименуют улицу Воробьева
В городе Ливны Орловской области сгорела «Лада Калина»
В Орле возбудили дело на механика, выпустившего на рейс маршрутку с неисправными тормозами
Завтра орловцев ждет открытие передвижной выставки скульптуры и графики
Шестеро орловчан похитили из аптеки ящик для пожертвований
В Орловской области проверили качество ремонта дорог
Около 600 орловских призывников на следующей неделе уйдут на службу
Детской деревне SOS Лаврово исполнилось 20 лет