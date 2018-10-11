11 Окт. 10:03 2018-10-11T10:03:51+03:00

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Больше двух десятков домов в Орле останутся без отопления. Жителям многоэтажек придется потеплее одеваться в своих квартирах с сегодняшнего,11 октября, утра и позднего вечера пятницы, 12 октября.

- Такая вынужденная мера связана с ремонтом теплотрасс и системы горячего водоснабжения. На два дня без тепла останутся жители улиц Генерала Родина, Генерала Жадова, Веселой и Латышских стрелков, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Радиаторы отопления будут холодными в домах №14, 16 по ул. Латышских стрелков, №12,16,24,28 по улице Веселой, № 2, 13,19,21,25 по ул. Генерала Жадова и №48, 50, 52, 54, 56,60,60а,62,63,65,69,52а по улице Генерала Родина.