11 Окт. 09:48 2018-10-11T09:48:30+03:00

Орловца, на «Камазе» сбившего пешехода, заключат под стражу на срок более 2-х лет Фото: Архив "КП"

Он сел за руль неисправной машины в состоянии наркотического опьянения

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Ливенский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ.

Орловец управлял в состоянии наркотического опьянения технически исправным автомобилем «КамАЗ». Он нарушил Правила дорожного движения и сбил пешехода. Получив травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, мужчина скончался.

Суд назначил виновному в ДТП наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчина будет лишен водительских прав на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.