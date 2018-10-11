Орловца, на «Камазе» сбившего пешехода, заключат под стражу на срок более 2-х лет
Он сел за руль неисправной машины в состоянии наркотического опьянения
Орловца, на «Камазе» сбившего пешехода, заключат под стражу на срок более 2-х летФото: Архив "КП"
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Ливенский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным по статье 264 УК РФ.
Орловец управлял в состоянии наркотического опьянения технически исправным автомобилем «КамАЗ». Он нарушил Правила дорожного движения и сбил пешехода. Получив травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, мужчина скончался.
Суд назначил виновному в ДТП наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчина будет лишен водительских прав на срок 3 года. Приговор вступил в законную силу.