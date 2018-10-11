В Орле двое подростков обокрали три автомобиля

11 Окт. 09:10 2018-10-11T09:10:23+03:00

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Двое подростков попались на кражах в Северном районе Орла. Несовершеннолетние похитили имущество трех автовладельцев, чьи машины были припаркованы возле их собственных домов.

Кражи подростки совершили в начале сентября. Одним из потерпевших стал 28-летний владелец «ВАЗ 2114». Из его автомобиля пропали навигатор, инструменты и аккумулятор. Все похищенное подростки достали, разбив стекло. Подобным образом было украдено имущество еще троих водителей.

- По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела. Причастными к хищениям оказались 15-летний и 16-летний орловцы, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.