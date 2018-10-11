Дворы в Северном районе Орла отремонтируют ко второй половине октября

11 Окт. 09:04 2018-10-11T09:06:20+03:00

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63 двора из 73-х в Орле после ремонта приняты комиссией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В стадии работ продолжают оставаться пять территорий. Речь идет о дворах по улице Грановского, 2, 4, 6 и двор, соединяющий улицу Дарвина, 6 и улицу Автовокзальную, 38. К примеру, на улице Грановского подрядчик уже устанавливает бортовой камень и поребрики. На следующей неделе рабочие приступят к укладке асфальта. Что касается смежного двора, в течение нескольких дней там будет положен асфальт.

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Кроме того, в Орле продолжают обустраивать еще пять дворов, которые вошли в программу ремонта на 2018 год как дополнительные. Дворовая территория дома № 4 по переулку светофорному полностью готова. Работы на улице Рощинской, 17 и 19, Бурова, 38 и Металлургов, 27 будут окончены после 15 октября.

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ