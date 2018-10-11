В орловской глубинке сгорела отечественная легковушка

11 Окт. 08:52 2018-10-11T08:53:25+03:00

В результате пожара повреждены салон и покрытие задней части автомобиля

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В поселке Верховье Орловской области накануне горела отечественная легковушка. Сообщение о пожаре в салоне автомобиля «ВАЗ-21120» поступило на телефон спасателей ночью, около 1:40. К моменту прибытия пожарных машина горела открытым пламенем.

- В результате возгорания в автомобиле выгорели салон и лакокрасочное покрытие задней части. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия.

С начала года на Орловщине произошел 61 пожар на автотранспорте. Большая часть сгоревшего приходится на легковые автомобили. Их число составляет 51.