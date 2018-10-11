Дети орловских полицейских посоревнуются в конкурсе на лучший рисунок

11 Окт. 08:37 2018-10-11T08:38:52+03:00

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Всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции стартовал в региональном УМВД. Такое творческое состязание проводится ежегодно под началом Министерства внутренних дел. Конкурс объединяет детей трех разных возрастных категорий: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет.

На конкурс принимаются работы любых форматов. На оборотной стороне рисунка при подаче на состязание нужно указать контактную информацию самого автора или его родителей.

На Всероссийском этапе конкурса Орловщину представят только три рисунка, которые выберет компетентное жюри. Оценивать работы будут члены Общественного совета при УМВД.

Рисунки можно доставить по адресу: Отделение информации и общественных связей УМВД, улица Тургенева, 15 или прислать их копию на электронную почту: mvd57@mvd.gov.ru . Последний день подачи творческой работы - 3 ноября.

Дополнительную информацию каждый желающий может получить по телефону: 40-01-85.