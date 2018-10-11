2018-10-11T08:34:18+03:00
Общество

Еще шесть домов в Орле остаются без отопления

Неполадки пообещали устранить к середине октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Еще шесть домов в Орле остаются без отопленияЕще шесть домов в Орле остаются без отопленияФото: Архив "КП"
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Еще шесть домов в Орле до сих пор остаются без тепла. По техническим причинам отопление так и не дали по адресам улица 2-я Пушкарная, 18 и улица Льва Толстого, 2а.

В частности, в доме на улице Льва Толстого собственники квартир приняли решение о замене котлов на крыше. Прежние были изношены. УК уже выполнила подготовительные работы. До 16 октября жильцы будут обеспечены теплом.

Из-за плановых работ подача отопления приостановилась в домах № 248, № 250, №260, № 270 по улице Комсомольской. По обещанию подрядчика, неполадки там должны были устранить до 10 октября.

В целом, отопительный сезон в Орле для социальных объектов стартовал 28 сентября, для 1 905 многоквартирных домов — 3 октября.

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