Пешеходный мост на «Светлую жизнь» в Орле приведут в порядок

10 Окт. 17:45 2018-10-10T17:45:54+03:00

Отремонтировать его должны в следующем году

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Пешеходный мост, ведущий на озеро «Светлая жизнь» в Орле приведут в порядок.

Отремонтировать его должны в следующем, 2019-м, году.

Мост, который в настоящее время находится далеко не в лучшем состоянии, облагородят в рамках обустройства парка «Ботаника», точнее третьего этапа работ. По планам городских властей, мост через Оку, соединяющий парк и озеро, важно включить в комплексное обустройство этой общественной территории.

- Мост находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести текущий ремонт: заменить асфальтовое покрытие, привести в порядок ступени и так далее, - отметил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин на заседании общественной комиссии по вопросам благоустройства города.

Эти моменты будут учтены при разработке дизайн-проект. Напомним, парк «Ботаника», а также другие общественные территории, реконструируют и ремонтируют в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».