Водителя троллейбуса, сбившего людей в Орле, могут заключить под стражу

10 Окт. 14:42 2018-10-10T14:42:14+03:00

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В Орле водителя троллейбуса, сбившего людей, могут заключить под стражу. Об избрании такой меры пресечения ходатайствует следствие.

Кроме того, будет дана объективная оценка действиям водителя автобуса, который, нарушил правила дорожного движения и высаживал пассажиров из маршрутки на дороге.

- Действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечают за организацию выпуска общественного транспорта на линию, в ходе расследования дадут уголовно-правовую оценку, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей было возбуждено сразу после ДТП. Полиция возбудила еще одно дело, по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно передано в СК.