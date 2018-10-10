На орловской трассе погиб водитель «ВАЗа»
Во вторник, 9 октября, на трассе в Дмитровском районе Орловской области погиб водитель «ВАЗа». Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.
Авария произошла около половины первого дня на автодороге «Москва-Дмитровск-Кромы». 57-летний мужчина за рулем отечественной легковушки в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, по которой ехала другая легковушка марки «Фольксваген», ей управлял 33-летний мужчина. Столкновение стало роковым.
- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте ДТП, до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Фольксваген» госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.