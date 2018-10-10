2018-10-10T12:07:43+03:00
Происшествия

На орловской трассе погиб водитель «ВАЗа»

Машина вылетела на встречку и врезалась в иномарку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Во вторник, 9 октября, на трассе в Дмитровском районе Орловской области погиб водитель «ВАЗа». Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

Авария произошла около половины первого дня на автодороге «Москва-Дмитровск-Кромы». 57-летний мужчина за рулем отечественной легковушки в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, по которой ехала другая легковушка марки «Фольксваген», ей управлял 33-летний мужчина. Столкновение стало роковым.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте ДТП, до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Фольксваген» госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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