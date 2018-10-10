10 Окт. 11:52 2018-10-10T11:54:07+03:00

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Орловцы смогут узнать о своих долгах. 20 октября, в субботу, в Управлении ФССП пройдет день открытых дверей.

Принимать и консультировать приставы будут с 9 утра до 13 часов дня.

- Гражданам будет предоставлена возможность узнать о наличии задолженностей либо получить консультации судебного пристава-исполнителя и руководства структурных подразделений во всех отделах судебных приставов, работающих на территории Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Прием будет вестись по адресу: г.Орел. ул. Авиационная, д. 5.