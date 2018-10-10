10 Окт. 10:50 2018-10-10T10:52:26+03:00

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Семьям погибших и пострадавших в ДТП с троллейбусом в Орле окажут помощь. Правительство области поддержит их денежными выплатами.

Такое решение было принято сразу после трагедии, произошедшей в Орле днем 9 октября. Напомним, на остановке общественного транспорта "Дворец спорта" в самом центре города троллейбус сбил несколько человек. Трое погибли, двое получили травмы. Семьям погибших выплатят по 200 тысяч рублей, пострадавших - по 100 тысяч. И областные и городские власти провели экстренные совещания после происшествия, обсудив меры, которые можно принять, чтобы не допутить подобных трагедий.

- На совещании были ответственным лицам и департаментам дано поручение проверить обеспечить соблюдение правил эксплуатации подвижного состава всех муниципальных и региональных перевозчиков, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что официальные причины аварии до сих пор не названы, расследуется уголовное дело. Водитель троллейбуса рассказала следователям, что у машины запала педаль газа.