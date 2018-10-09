В Орле троллейбус протаранил пешеходов

9 Окт. 15:34 2018-10-09T17:02:40+03:00

Два человека погибли, еще двое травмированы

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Во вторник, 9 октября, на одной из самых оживленных остановок города Орла "Дворец спорта" троллейбус протаранил пешеходов. Страшное ДТП случилось около трех часов дня.

- По предварительным данным, два человека погибли, еще двое получили травмы, -сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

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