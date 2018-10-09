Поврежденную теплотрассу в Орле заменят новой
Поврежденную теплотрассу в Орле заменят новой. Речь идет об аварии на улице Латышских Стрелков, 16.
Как отметили в городской администрации, авария произошла из-за того, что трубы на этом участке попросту пришли в негодность. Теперь же принято решение их заменить, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Замену теплотрассы подрядчик планирует завершить в течение 5-7 дней, затем проведут гидравлические испытания.
- Данный участок — один из последних, где производится замена теплотрассы. Остальные объекты, в том числе участок на улице Генерала Родина, готовятся к сдаче, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
«Комсомолка» следит за ситуацией.