9 Окт. 10:23 2018-10-09T10:23:27+03:00

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Поврежденную теплотрассу в Орле заменят новой. Речь идет об аварии на улице Латышских Стрелков, 16.

Как отметили в городской администрации, авария произошла из-за того, что трубы на этом участке попросту пришли в негодность. Теперь же принято решение их заменить, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Замену теплотрассы подрядчик планирует завершить в течение 5-7 дней, затем проведут гидравлические испытания.

- Данный участок — один из последних, где производится замена теплотрассы. Остальные объекты, в том числе участок на улице Генерала Родина, готовятся к сдаче, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

«Комсомолка» следит за ситуацией.