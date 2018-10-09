2018-10-09T10:23:27+03:00
Общество

Поврежденную теплотрассу в Орле заменят новой

Речь идет о прорыве труб на улице Латышских-Стрелков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Администрации ОрлаФото: пресс-служба Администрации Орла
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Поврежденную теплотрассу в Орле заменят новой. Речь идет об аварии на улице Латышских Стрелков, 16.

Как отметили в городской администрации, авария произошла из-за того, что трубы на этом участке попросту пришли в негодность. Теперь же принято решение их заменить, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Замену теплотрассы подрядчик планирует завершить в течение 5-7 дней, затем проведут гидравлические испытания.

- Данный участок — один из последних, где производится замена теплотрассы. Остальные объекты, в том числе участок на улице Генерала Родина, готовятся к сдаче, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

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