Трое орловцев незаконно организовывали азартные игры

9 Окт. 10:12 2018-10-09T11:44:08+03:00

Площадкой для их проведения стали три торговых помещения в областном центре

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В Орле пресечена незаконная организация азартных игр. Трое местных жителей проводили их на территории трех торговых помещений областного центра.

Как стало известно «КП», азартные игры орловцы проводили по предварительному сговору с декабря прошлого года по июнь нынешнего. В настоящее время в их отношении возбуждено уголовное дело.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, преступление выявили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД.

Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. «КП» следит за ситуацией.