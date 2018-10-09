2018-10-09T09:55:08+03:00
Общество

За прошедшие сутки на орловских дорога никто не пострадал

Сотрудники ГИБДД выявили 8 пьяных водителей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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За прошедшие сутки, с 8 по 10 октября, на дорогах Орловской области обошлось без пострадавших. Что касается нетрезвых водителей, то таких Госавтоинспекторы выявили 8.

В общей сложности в минувшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Из восьми водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один сел за руль в состоянии подшофе повторно. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

- Повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, - пояснили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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