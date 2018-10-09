Власти Орла: «Разбитая дорога возле ЦУМа будет отремонтирована»

9 Окт. 09:46 2018-10-09T09:46:31+03:00

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Власти Орла сообщили горожанам, что разбитая дорога возле центрального универмага будет отремонтирована. Ямы на асфальте должны залатать в течение недели.

Жители города активно жаловались главе администрации Александру Муромскому на то, что перед ЦУМом дорога выглядит так, как будто здесь прошел метеоритный дождь. Обращения поступали в официальные аккаунты Сити-менеджера в соцсетях. В итоге чиновники лично убедились в том, что асфальт у главного городского универмага требует срочного ремонта. Выполнить его должен собственник хозяйствующего субъекта.

- Александр Муромский поручил своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Николаю Ванифатову в кратчайшие сроки встретиться с собственником и дать поручение, чтобы он отремонтировал проезжую часть за его счет. Также собственнику предложат использовать данный участок дороги под гостевую стоянку, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.