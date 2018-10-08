Орловцы могут задать вопросы специалистам про грипп и простуду

8 Окт. 17:26 2018-10-08T17:26:24+03:00

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Орловцы могут задать вопросы специалистам, касающиеся профилактики гриппа и простуды. В региональном Управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по этой теме.

Позвонив по ее номеру, можно получить консультацию по прививкам от сезонных заболеваний: для кого они обязательны, когда лучше пройти вакцинацию. Также специалисты ответят на другие вопросы, касающиеся профилактики гриппа и ОРВИ.

- Задать вопросы можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 13-45) по телефонам «горячей линии» 8 (4862) 42-91-82, 41-53-11, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

«Горячая линия» продолжит работу до 15 октября.