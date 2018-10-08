2018-10-08T16:03:27+03:00
Общество

Лучшего участкового Орловщины выберут жители региона

Победитель второго этапа конкурса «Народный участковый» представит область на всероссийском уровне
Ольга СУПОНЕВА
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Один из претендентов на звание лучшего участкового Орловщины Андрей Чебанов. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОдин из претендентов на звание лучшего участкового Орловщины Андрей Чебанов. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Орловцы выберут лучшего участкового уполномоченного полиции в регионе. Проголосовать за самого достойного кандидата можно онлайн, победитель второго тура конкурса «Народный участковый» представит область во всероссийском этапе.

Выбрать одного из трех претендентов на звание лучшего участкового Орловщины можно до 16 октября, проголосовав на официальном сайте регионального УМВД.

- Победителями первого этапа стали двое представителей ОМВД России по Орловскому району Евгений Пантелеев и Андрей Новиков, а также полицейский из МО МВД России «Мценский» Андрей Чебанов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Это полицейские, не имеющие дисциплинарных взысканий.

Проголосовать можно здесь.

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