Под Орлом в ДТП попал служебный автомобиль ГИБДД
Под Орлом в ДТП попал служебный автомобиль ГИБДД. Двое полицейских получили травмы.
Авария произошла ранним утром 8 октября на трассе «Орел-Тамбов».
- 64-летний водитель легковой иномарки «Рено» двигался со стороны Орла в направлении Тамбова. В районе 5-го километра он допустил столкновение со служебным автомобилем «Форд», который следовал со стороны Тамбова в направлении Орла прямо, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП водитель и пассажир служебной машины получили телесные повреждения. По факту ДТП в региональном УМВД назначена служебная проверка.
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