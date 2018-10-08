8 Окт. 15:29 2018-10-08T15:29:15+03:00

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Под Орлом в ДТП попал служебный автомобиль ГИБДД. Двое полицейских получили травмы.

Авария произошла ранним утром 8 октября на трассе «Орел-Тамбов».

- 64-летний водитель легковой иномарки «Рено» двигался со стороны Орла в направлении Тамбова. В районе 5-го километра он допустил столкновение со служебным автомобилем «Форд», который следовал со стороны Тамбова в направлении Орла прямо, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель и пассажир служебной машины получили телесные повреждения. По факту ДТП в региональном УМВД назначена служебная проверка.