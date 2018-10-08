В Орле откроется выставка графики «Тургенев Андрея Турбина»
В Орле откроется выставка графики «Тургенев Андрея Турбина». Экспозиция расположится в Картинной галерее народного художника СССР Андрея Курнакова.
Открытие запланировано на четверг, 11 октября. На выставке будут представлены графические работы орловского художника Андрея Турбина. В основу произведений живописца легли сюжеты знакомым всем с детских лет сказок и приключенческих историй. Его работы имеют литературный подтекст, так что гости выставки смогут узнать на полотнах свои любимые произведения.
Посетить экспозицию будет можно с 11 октября по 23 декабря. С 10 до 17 часов.
КОГДА, ГДЕ?
Картинная галерея народного художника СССР Андрея Курнакова, ул. Салтыкова-Щедрина д.3 «б».
11 октября – 23 декабря, с 10.00 до 17.00 Выходной - понедельник.