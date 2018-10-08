8 Окт. 14:32 2018-10-08T14:32:39+03:00

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В Орле откроется выставка графики «Тургенев Андрея Турбина». Экспозиция расположится в Картинной галерее народного художника СССР Андрея Курнакова.

Открытие запланировано на четверг, 11 октября. На выставке будут представлены графические работы орловского художника Андрея Турбина. В основу произведений живописца легли сюжеты знакомым всем с детских лет сказок и приключенческих историй. Его работы имеют литературный подтекст, так что гости выставки смогут узнать на полотнах свои любимые произведения.

Посетить экспозицию будет можно с 11 октября по 23 декабря. С 10 до 17 часов.

КОГДА, ГДЕ?

Картинная галерея народного художника СССР Андрея Курнакова, ул. Салтыкова-Щедрина д.3 «б».

11 октября – 23 декабря, с 10.00 до 17.00 Выходной - понедельник.