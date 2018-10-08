2018-10-08T14:16:26+03:00
Общество

За выходные на орловских дорогах поймали 14 пьяных водителей

Еще четверо отказались пройти медицинское освидетельствование
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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За прошедшие выходные, 7 – 8 октября, сотрудники ГИБДД на дорогах Орловской области выявили 14 нетрезвых водителей. При этом шестеро из них сели за руль подшофе не в первый раз.

Как рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД регионального УМВД из 18 водителей, выявленных в рейдах, четверо отказались пройти медицинское освидетельствование. Нарушителям правил дорожного движения теперь грозит ответственность перед законом.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

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