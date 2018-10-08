8 Окт. 12:52 2018-10-08T12:57:06+03:00

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Проект Западного обхода Орла будет готов к концу текущего года. По планам, его воплощение в жизнь намечено уже на 2019-й год.

Речь об этом, а также обсуждение других рабочих вопросов, касающихся проекта, велась на совещании у зампреда Праивтельства Орловской области по развитию инфраструктуры Николая Злобина. Напомним, соглашение о строительстве Западного обхода Орла было подписано в июне. По заверению сторон, работа над ним ведется активно.

-На текущий момент уже разработан продольный профиль и ось дороги. В настоящее время на стадии завершения работа по оформлению земельных участков, попадающих под планировку территории. Проект строительства объекта будет окончательно готов к концу 2018 года и вначале 2019 года передан на экспертизу. Соблюдение указанных сроков позволит дать старт строительству Западного обхода в намеченный ранее период начала дорожно-строительного сезона 2019 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.