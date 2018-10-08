В Орле автомобиль наехал на бордюр и врезался в дерево

8 Окт. 12:39 2018-10-08T12:39:10+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Орле произошло ДТП с участием легковушки марки «Рено». Водитель иномарки врезался в дерево.

Авария случилась в четвертом часу ночи на улице Гагарина. 35-летний мужчина за рулем автомобиля ехал по улице Гагарина в сторону улицы Красина. В какой-то момент водитель потерял контроль над легковушкой. Машина сначала наехала на бордюр, а затем врезалась в дерево.

- Водитель не учел особенности автомобиля и допустил ДТП. В результате 32-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории области зарегистрировано 24 ДТП, из них 6 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, 1 погиб.