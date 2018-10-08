2018-10-08T12:28:22+03:00
Общество

Вопросом об отсутствии тепла в орловской многоэтажке займется СК

Речь идет о доме №2 «а» по улице Льва Толстого
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: официальный сайт СУ СК РФ по Орловской областиФото: официальный сайт СУ СК РФ по Орловской области
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Отсутствием тепла в орловской многоэтажке займется Следственный комитет. Речь идет о доме №2 «а» по улице Льва Толстого.

Ранее информация о том, что жильцы девятиэтажки остаются не только без теплых батарей, но и без горячей воды, появилась в региональных СМИ. При этом, как предварительно установлено, на замену элементов отопительной системы жители сдали около 2,5 миллионов рублей. Однако никакого ремонта выполнено не было, и отопительный сезон для жильцов этого дома так и не начался.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки. Будет дана объективная оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустившим сложившуюся ситуацию, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Начальник регуправления СК Анатолий Щуров взял дело под личный контроль.

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