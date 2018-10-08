В Орловской глубинке местный житель обокрал склад
В Залегощенском районе Орловской области местный мужчина обокрал склад. Он сорвал навесной замок, проник в помещение и вытащил оттуда дрель, бензопилу и другой электроинструмент.
Общая сумма краденного составила около десяти тысяч рублей. Однако нажиться на чужом ранее судимому мужчине не удалось: полицейские задержали его и изъяли похищенное. На злоумышленника завели уголовное дело.
- В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ следственным отделом ОМВД России по Залегощенскому району возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.