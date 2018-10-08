2018-10-08T12:08:27+03:00
Происшествия

В Орловской глубинке местный житель обокрал склад

Он сорвал навесной замок и вытащил дрель, бензопилу и другой инструмент
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Залегощенском районе Орловской области местный мужчина обокрал склад. Он сорвал навесной замок, проник в помещение и вытащил оттуда дрель, бензопилу и другой электроинструмент.

Общая сумма краденного составила около десяти тысяч рублей. Однако нажиться на чужом ранее судимому мужчине не удалось: полицейские задержали его и изъяли похищенное. На злоумышленника завели уголовное дело.

- В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ следственным отделом ОМВД России по Залегощенскому району возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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