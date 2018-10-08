2018-10-08T11:54:40+03:00
Происшествия

В Орле в ДТП с легковушкой погиб водитель мотоцикла

Водитель автомобиля получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувшее воскресенье, 7 октября, в Орле произошло ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста. Мужчина погиб при столкновении с легковушкой.

Авария произошла около трех часов дня на улице Комсомольской. 23-летний водитель за рулем легковушки «Рено» ехал со стороны переулка Дарвина в направлении Карачевского переулка, в районе дома №234 по Комосмольской он стал поворачивать налево и столкнулся с мотоциклом марки «Сузуки» - он двигался со стороны Карачевского переулка в направлении переулка Дарвина.

- В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение, в машине скорой помощи. Водитель автомобиля получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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