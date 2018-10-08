Синоптики обещают орловцам теплую погоду

8 Окт. 11:44 2018-10-08T11:44:41+03:00

Уже со вторника в Орле установится сухая погода Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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По прогнозам метеорологов, воздух прогреется до +16 градусов

Новая рабочая неделя, которая началась 8 октября, по прогнозам метеорологов порадует орловцев теплом. Воздух прогреется до +16 градусов.

Несмотря на то, что в понедельник в регион пришел дождь, уже со вторника установится сухая погода. 9 октября, как сообщает Росгидрометцентр, в Орле ожидается переменная облачность, без осадков. Температура от +4 градусов ночью до +13 днем.

В среду, 10 числа, также без дождя, термометры покажут от 3 до 16 выше нуля. В четверг, 11 октября, возможен небольшой дождь, воздух прогреется от +5 до +15 градусов.

В пятницу, 12 числа, снова без осадков, облачность переменная, а столбики термометров поднимутся от отметки в +5 градусов ночью до +16 в дневные часы.