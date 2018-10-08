На трассе под Орлом «Шестерка» улетела в кювет и врезалась в столб

8 Окт. 10:45 2018-10-08T10:45:31+03:00

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В минувшее воскресенье, 7 октября, на трассе «Орел-Тамбов» отечественная легковушка опрокинулась в кювет и врезалась в столб. Пассажир «Шестерки» получил травмы.

Авария произошла в седьмом часу вечера. 31-летний водитель двигался на легковушке в направлении города Орел. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, машина слетела в правый, по ходу движения, кювет, а затем врезалась в железобетонный столб.

- В результате ДТП пассажир находившийся спереди получил телесные повреждения, он был госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области