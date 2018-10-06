Юные орловцы могут создать обложки для новогодних коллекционных открыток

6 Окт. 11:02 2018-10-06T11:02:51+03:00

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Почта России и Московский Музей Победы организуют для юных художников от 7 до 17 лет конкурс новогодних открыток «Нарисуй «Елку Победы». Детям предлагают нарисовать обложки для целой серии коллекционных открыток на тему новогодней елки победного 1945 года.

Для того, чтобы принять участие, детям нужно заполнить заявку на сайте Музея Победы. Все работы для конкурса будут оцениваться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Примеры обложек принимаются до 31 октября включительно. Рисунки могут быть нарисованы в любой технике. На одного участника – одна работа.

Результаты конкурса будут известны 18 ноября. Для создания коллекционной серии открыток отберут девять рисунков. Их выпустят тиражом 2000 экземпляров.