2018-10-06T10:43:39+03:00
Общество

27 домов в Орле осталось обеспечить теплом

Этот вопрос чиновники обещали решить до 8 октября
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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27 домов в Орле осталось обеспечить теплом27 домов в Орле осталось обеспечить тепломФото: Архив "КП"
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27 домов из 1905 в Орле осталось обеспечить теплом. Об этом сообщает отдел коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта. Вопрос с отоплением в многоквартирных домах чиновники обещали решить до 8 октября.

Нарекания по поводу подачи тепла в квартиры до сих пор возникают у жильцов дома № 36 по улице Гайдара и дома № 342 по улице Комсомольской. На этих объектах ведется работа.

Как отмечает пресс-служба мэрии, в целом, начало отопительного периода проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком. О проблемах, связанных с подключением тепла, орловцы могут обращаться в администрацию города по телефону: 43-22-12.

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