27 домов в Орле осталось обеспечить теплом
27 домов из 1905 в Орле осталось обеспечить теплом. Об этом сообщает отдел коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта. Вопрос с отоплением в многоквартирных домах чиновники обещали решить до 8 октября.
Нарекания по поводу подачи тепла в квартиры до сих пор возникают у жильцов дома № 36 по улице Гайдара и дома № 342 по улице Комсомольской. На этих объектах ведется работа.
Как отмечает пресс-служба мэрии, в целом, начало отопительного периода проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком. О проблемах, связанных с подключением тепла, орловцы могут обращаться в администрацию города по телефону: 43-22-12.