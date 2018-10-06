На Орловщине более 4 тысяч жителей заболели ОРВИ
Случаи гриппа не зарегистрированы
На Орловщине более 4 тысяч жителей заболели ОРВИФото: Архив "КП"
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В Орловской области заболеваемость ОРВИ среди всех возрастных групп населения находится на неэпидемическом уровне. Случаи гриппа не зарегистрированы. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Так, за неделю на Орловщине зарегистрировали 4 147 случаев заболеваний ОРВИ. Более 64 % от общего числа заболевших составили дети в возрасте до 14 лет.
Вакцинация населения против гриппа на территории Орловской области продолжается. Прививки от гриппа сделало более 154 тысяч человек. Их можно сделать в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и общеобразовательных организациях.