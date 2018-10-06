Орловские власти решают проблему долгостроя в Нарышкино

6 Окт. 10:35 2018-10-06T10:35:57+03:00

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В Правительстве Орловской области на рабочем совещании чиновники обсудили вопрос недостроенного многоквартирного дома в поселке Нарышкино. Так как власть дом является объектом частной собственности, власти не могут финансировать достройку дома из регионального бюджета.

Напомним, речь идет о многоквартирном доме № 10Б по улице Садовой, при возведении которого застройщик ООО «Стиль 5М» не исполнил договорных обязательств. Ключи от квартир жильцы должны были получить еще летом прошлого года. Пока же дом все еще стоит без крыши.

Как сообщает пресс-служба облправительства, сегодня строительная компания ищет пути поиска необходимых средств для завершения возведения дома, совещания с представителями застройщика проводятся еженедельно.

С начала сентября в доме установили электрощитовую и водонапорный узел, до участка, где расположен дом, провели газопровод, дымоход смонтировали на уровень кровли. График завершения строительства застройщик разместил на объекте. Но чтобы продолжить работы, ему необходима финансовая поддержка в виде кредитов. Этот вопрос сейчас прорабатывает Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.