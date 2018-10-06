Активисты ОНФ: с началом осени в Орле перестали убирать маршрутки

6 Окт. 09:46 2018-10-06T10:45:24+03:00

Автобусы выходят на рейс грязными как снаружи, так и внутри

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Орловские активисты провели повторный мониторинг того, убираются ли в городе маршрутки. Оказалось, что с началом осеннего сезона автобусы перестали качественно убираться.

На окнах и сидениях снова скапливается пыль, полы перед началом маршрута не моются. Сами автобусы выходят из парка грязными даже снаружи. В некоторых маршрутках порваны сиденья, болтаются поручни.

Напомним, первые обращения в городскую администрацию об ухудшении состояния пассажирских салонов автобусов активисты направляли еще летом текущего года. Тогда на протяжении нескольких месяцев уборку стали проводить должным образом. Сейчас ситуация лишь усугубилась.

- Перевозчики не обеспечивают качественную уборку. А люди продолжают отдавать деньги за поездки в грязном транспорте. Даже если идет дождь и на улице слякоть, нужно в любом случае соответствующим образом подходить к качеству уборки маршрутных автобусов, - подчеркнули активисты.

Кроме того, как заметили активисты, орловцы жалуются и на автобусы с вместимостью до 15 человек. На таких маршрутках по городу передвигаться сложно. В них слишком узкие проходы между сиденьями. Особенно неудобно ездить на таких автобусах беременным женщинам и пожилым людям.

- Администрации Орла при выборе перевозчиков необходимо уделять внимание тем автобусам, которые имеют более просторные салоны, -добавили орловские активисты.