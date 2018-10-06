Орловцы смогут претендовать на досрочный выход на пенсию

6 Окт. 09:34 2018-10-06T09:34:30+03:00

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Жители Орловской области могут претендовать на досрочное назначение пенсии. Льготы будут действовать только на определенные категории граждан.

Например, поводом для раннего выхода на пенсию могут послужить рабочий стаж женщины не менее 37 лет и мужчины не менее 42 лет. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного по России пенсионного возраста. Подобная льгота ожидает и многодетных матерей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четверо – на четыре года раньше.

Также при отсутствии возможности трудоустройства выйти на пенсию раньше установленного возраста смогут граждане предпенсионного возраста. В таких случаях пенсия устанавливается на два года раньше.

Кроме того, для граждан предпенсионного возраста предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице до 11280 рублей с 1 января 2019 года и установить период такой выплаты в один год. Существенная поддержка предусмотрена и для жителей села. Неработающим пенсионерам со стажем работы не менее 30 лет в сельском хозяйстве будет введена 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии.