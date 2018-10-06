На орловской агрофирме нарушения правил содержания свиней не устранили

6 Окт. 08:59 2018-10-06T08:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловское Правительство под жесткий контроль взяло ситуацию в вопросе профилактики распространения АЧС на свинокомплексе в Ливенском районе. На агрофирме «Ливенское мясо» были исследованы пробы биоматериала. Его проводил Орловский референтный центр Россельхознадзора. Генетический материал показал наличие вируса африканской чумы свиней.

Ранее на предприятии были выявлены многочисленные нарушения требований ветеринарных правил содержания и разведения свиней. Однако их так и не устранили, что могло привести к вспышке опасного заболевания. Сейчас общая численность поголовья на агрофирме составляет 12 тысяч свиней.

Пока ветеринары уточняют информацию о количестве свиней, подлежащих отчуждению, примерном весе и планируемом размере выплат за уничтоженных животных. Проект указа Губернатора Орловской области об установлении карантина по АЧС на отдельных территориях региона уже готов. Полицейский пост на въезде в свинокомплекс следит за попытками несанкционированного вывоза животных, инфицированных кормов и оборудования.

Средства для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения животных будут выделены из резервного фонда Правительства Орловской области.