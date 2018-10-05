5 Окт. 17:24 2018-10-05T17:25:16+03:00

Больше 300 нарушений нашла прокуратура при приеме работ по ремонту дорог в Орловской области Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Орловская Прокуратура совместно с региональной Контрольно-счетной палатой проверили расход средств Дорожного фонда. Нарушения были найдены при исполнении муниципальных контрактов по ремонту улиц в Орле.

Проверка показала, что сотрудники орловского УКХ не контролировали расход бюджетных средств, подписывали акты выполненных работ до фактического выполнения, не взыскивали с одного из подрядчиков штрафы за несвоевременность выполненных работ. Также стоимость работ по контракту не совпадает с их сметной стоимостью.

Мценская межрайонная прокуратура тоже обнаружила подобные нарушения. Цены контрактов завышали, осуществляли закупки у единственного поставщика, не указывали в расчетах выполненных работ марки используемой техники и сведения о проведенных работах, сроках, качестве работ и гарантийных обязательствах.

- По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ за халатность. Нарушения нашли и при приеме выполненных работ в Урицком, Свердловском, Ливенском, Мценском, Должанском, Новодеревеньковском, Глазуновском районах Орловской области. В адрес глав районов было внесено 8 представлений. Виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, - сообщает Прокуратура Орловской области.

Всего в ходе проверки прокуроры выявили более 300 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 99 лиц, предостережено о недопустимости нарушений закона 80 человек.