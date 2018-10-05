Орловский полицейский сфабриковал уголовное дело
В Орловской области полицейский сфабриковал материалы уголовного дела. "Стража порядка", преступившего закон, за руку поймали сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.
Как стало известно корреспонденту "КП", сотрудник одного из территориальных отделов орловской полиции злоупотребил должностными полномочиями: чтобы повысить показатели по службе, он предложил гражданину признаться в совершении преступления. Однако довести задуманное до конца ему не удалось.
- По данному факту в УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказала "КП" Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
"КП" следит за развитием ситуации.