Орловский полицейский сфабриковал уголовное дело

5 Окт. 16:58 2018-10-05T17:05:20+03:00

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В Орловской области полицейский сфабриковал материалы уголовного дела. "Стража порядка", преступившего закон, за руку поймали сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.

Как стало известно корреспонденту "КП", сотрудник одного из территориальных отделов орловской полиции злоупотребил должностными полномочиями: чтобы повысить показатели по службе, он предложил гражданину признаться в совершении преступления. Однако довести задуманное до конца ему не удалось.

- По данному факту в УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказала "КП" Карина Тхаржевская, руководитель пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

"КП" следит за развитием ситуации.