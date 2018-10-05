Полицейский пес нашел в доме орловца 200 граммов марихуаны
Наркотик мужчина хранил в своем шкафу
Полицейский пес нашел в доме орловца 200 граммов марихуаныФото: Архив "КП"
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Полицейский пес помог стражам порядка отыскать в одном из частных домов города Болхова растительный наркотик. В своем собственном шкафу его спрятал 29-летний местный житель.
- Исследование показало, что найденный наркотик - это марихуана общим весом порядка 200 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В отношении молодого человека по статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело. Оперативникам мужчина признался, что хранил наркотик для личного употребления.
Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.