Полицейский пес нашел в доме орловца 200 граммов марихуаны

5 Окт. 16:06 2018-10-05T16:06:39+03:00

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Полицейский пес помог стражам порядка отыскать в одном из частных домов города Болхова растительный наркотик. В своем собственном шкафу его спрятал 29-летний местный житель.

- Исследование показало, что найденный наркотик - это марихуана общим весом порядка 200 граммов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В отношении молодого человека по статье 228 УК РФ возбудили уголовное дело. Оперативникам мужчина признался, что хранил наркотик для личного употребления.

Ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.