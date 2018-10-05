За счет эффективных кредитов Орловщина сэкономила свыше 500 миллионов рублей

5 Окт. 15:05 2018-10-05T15:05:28+03:00

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Более 500 миллионов рублей удалось сэкономить Орловской области в 2018 году за счет повышения эффективности кредитной политики. Об этом сообщает портал регионального Правительства.

Так, экономия областной казны за счет предоставленных бюджетных кредитов в сумме более 4-х миллиардов рублей в конце 2017 года составила 330 миллионов рублей. За счет перекредитовки под более выгодную ставку удалось сохранить в бюджете еще более 160 миллионов.

Уже в ближайшее время пройдут торги с предложениями региону от банков более выгодных условий финансового сотрудничества. Об этом подписано Постановление Правительства Орловской области № 407 от 4 октября 2018 года «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации».